Terpapar Covid-19, Tyas Mirasih Lakukan Isolasi Mandiri, Penampilannya Saat Berjemur Curi Perhatian

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Tyas Mirasih saat ini tengah berjuang melawan virus Covid-19 dalam tubuhnya.

Melalui Instagram pribadinya, Tyas mengabarkan kondsinya saat ini.

Mantan kekasih Raffi Ahmad itu diketahui sedang melakukan isolasi mandiri.

Hingga Minggu (4/6/2021), Tyas sudah melakukan isolasi mandiri selama tujuh hari.

"Isolation day 7. Grateful for small things, big things and everything in between," tulisnya.

Meski terpapar virus Covid-19, Tyas masih merasa bersyukur ia tetap bisa segar.

Namun hingga saat ini indra penciumannya belum kembali normal.

"Alhamdulillah lagi dan lagi di isoman hari ke 7 aku masih tetep fit seperti kemarin-kemarin cuman tetap penciuman belum kembali normal," tulisnya.

Tyas juga mengatakan ia sudah melakukan beberapa kali swab antigen dan hasilnya negatif.

"Dan Alhamdulillah juga kemaren sore hasil swab antigen mandiri aku test 2 x hasilnya negatif tinggal tunggu swab pcr aku nanti mungkin di isoman hari ke 10-12," tulisnya.