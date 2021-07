Anak Ahmad Dhani & Maia Estianty Bagikan Kabar Duka, Sosok yang Dekat dengan Al El Dul Meninggal

TRIBUN-MEDAN.COM - Secara mengejutkan, kabar sedih datang dari anak-anak Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al El Dul.

Al, El, dan Dul baru saja membagikan kabar duka atas meninggalnya seseorang yang penting dalam hidup mereka.

Kesedihan yang dirasakan Al, El, dan Dul turut dirasakan juga oleh sang bunda, Maia Estianty.

Lantas siapakah yang meninggal dunia?

El Rumi, Maia Estianty, Al Ghazali, dan Dul Jaelani (Instagram @alghazali7)

Lewat unggahan Instagramnya, ketiga anak Maia Estianty dan Ahmad Dhani itu kompak membagikan berita dukacita.

Semula, El Rumi yang lebih dulu membagikan berita duka itu lewat unggahan Story Instagramnya, @elelrumi, pada Senin (5/7/2021).

El Rumi tampak mengunggah ulang potret lawas saat dirinya masih kecil bersama dengan seorang pria paruh baya yang baru saja meninggal dunia.

"Rest in peace, Om Titok (emoticon menangis)," tulis @Elrumi.

Pada story keduanya, El Rumi mengungkap dukanya dan mengaku akan merindukan pemilik akun @titok_sulistyo tersebut.

"R.I.P Om @titok_sulistyo We will miss you a lot!," tulis El Rumi pada postingan video konser Ari Lasso dan Once di masa lalu.

