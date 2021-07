Lomba Makanan Kudapan Berbasis Non Beras Non Terigu Meriahkan HUT ke-431 Kota Medan

Lomba Makanan Kudapan Berbasis Non Beras Non Terigu meriahkan Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-431 Tahun yang diikuti 21 kecamatan se-Kota Medan yang dibuka oleh Ketua Dekranasda Kota Medan Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution di gedung serbaguna PKK, Petisah, Jumat (2/7).

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Lomba Makanan Kudapan Berbasis Non Beras Non Terigu meriahkan Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-431 Tahun. Lomba yang diikuti 21 kecamatan se-Kota Medan ini dibuka oleh Ketua Dekranasda Kota Medan Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution di gedung serbaguna PKK, Petisah, Jumat (2/7). Diharapkan lomba ini dapat mendorong kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan dan menciptakan makanan kudapan sebagai usaha yang mempunyai nilai ekonomis dan berkompetitif sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Berbagai aneka makanan kudapan berbasis non beras non terigu di tampilkan para peserta dan dinilai langsung oleh dewan juri dari Unit Produksi Lab Tata Boga UNIMed, Chef Hotel Santika Dyandra dan Pokja III TP PKK Kota Medan. Ketua Dekranasda Kota Medan Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution yang hadir bersama Wakil Ketua Dekranasda Ny Shaula Arindianti Aulia Rachman dan Wakil Ketua II Dekranasda Ny Ismiralda Wiriya Alrahman juga meninjau satu persatu meja peserta lomba Makanan Kudapan Berbasis Non Beras Non Terigu.

Dalam sambutannya Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution mengungkapkan Pemerintah secara gencar melakukan upaya diversifikasi konsumsi pangan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Upaya tersebut dilakukan tidak untuk mengganti beras secara total, akan tetapi mengubah pola konsumsi pangan masyarakat dari dominan beras kepada berbagai ragam jenis pangan lainnya.

"Kami Dekranasda Kota Medan sebagai pendamping mendukung dan menyambut baik digelarnya perlombaan ini. Sebab kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung program diversifikasi konsumsi pangan dan pengembangan usaha bisnis pangan olahan yang dicanangkan Pemerintah Pusat," kata Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution.

Di hadapan yang hadir diantaranya perwakilan BSI, Nieke Anggia Puri Zulhaida, perwakilan PTP N 3, Lani Tengku Tinal dan Vida Darmalesam serta Perwakilan PTPN IV Reza Pahlevi, serta Pimpinan OPD diantaranya Kadis Ketapang Emilia Lubis, Kadis Perdagangan Damikrot Sos dan Kadis Perindustrian Parlindungan Nasution, Ketua Dekranasda Kota Medan berharap lomba ini dapat mendorong dan menciptakan makanan kudapan sebagai bisnis pangan lokal olahan yang bernilai ekonomis.

"Saya berharap lomba ini dapat menciptakan kreasi makanan kudapan yang dapat meningkatkan usaha yang mempunyai nilai ekonomis dan berkompetitif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat," Harap Ketua Dekranasda Kota Medan.

Selanjutnya Lomba Makanan Kudapan Berbasis Non Beras Non Terigu ini diisi dengan pengumuman nama - nama pemenang oleh dewan juri. Berdasarkan penilaian, Juara pertama diraih oleh Kecamatan Medan Marelan, untuk juara kedua diberikan kepada Kecamatan Medan Polonia. Sedangkan juara ketiga diraih Kecamatan Medan Petisah. Selain itu Harapan I diraih Kecamatan Medan Deli, dan Harapan II diraih oleh Kecamatan Medan Johor. Sementara itu juara Harapan III diberikan kepada Kecamatan Medan Barat.

Pada pemenang lomba Makanan Kudapan Berbasis Non Beras Non Terigu ini mendapatkan hadiah berupa kompor gas dan tropi yang diserahkan Ketua Dekranasda Kota Medan dan Wakil Ketua Dekranasda Kota Medan. Kepada para pemenang lomba, Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution mengucapkan selamat dan terus berkarya menciptakan makanan kudapan berbasis non beras non terigu. Sedangkan bagi yang belum menang, Ny Kahiyang Ayu memotivasi mereka agar tetap semangat.

Sebelumnya itu, Kadis Ketapang Emilia Lubis, mengungkapkan bahwa lomba Makanan Kudapan Berbasis Non Beras Non Terigu ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kota Medan ke -431 tahun 2021. Selain itu m, Dijelaskan Emilia, kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan non beras non terigu.

"Selain mendorong kreatifitas dalam mengembangkan kudapan sebagai olahan lokal bernilai ekonomis, Kegiatan ini juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengolah dan menyajikan kudapan non beras non terigu untuk keluarga dan Masyarakat," jelasnya.

Kemudian usai menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba, Ketua Dekranasda Kota Medan bersama rombongan lainnya meninjau stand pameran yang dimeriahkan oleh beberapa OPD dilingkungan Kota Medan di halaman Gedung serbaguna PKK Kota Medan.