Lowongan Kerja Medan, BRI Agro Buka Loker Besar-besaran untuk S1 Fresh Graduate dan Berpengalaman 

TRIBUN-MEDAN.com - Anak Usaha PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) yaitu PT BRI AGRO (BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA) membuka lowongan kerja.

Bank yang saat ini akan bertransformasi menjadi The Best Digital Bank for Agri and Beyond By Becoming House of Fintech & Home for Gig Economy di Indonesia membuka lowongan kerja bagi yang tertarik di dunia Informasi Teknologi.

Para propesional muda yang tertarik untuk bertumbuh dan berbagi untuk Gig Economy Indonesia boleh melamar pada posisi sebagai berikut:

1. Senior UI/UX Specialist (UIX)

Description

Memanage projek/fitur terutama di area UI/UX yang ada di direktorat digital

Memberi kontribusi pada strategi produk/fitur yang dikembangkan dengan cara mengidentifikasi trend baru/sejenis yang dilakukan kompetitor, terutama untuk produk/fitur digital

Membuat konsep, visualisasi, dan menghasilkan design maupun asset visual untuk produk/fitur digital. Keluaran diharapkan mencakup storyboard, user-flow, wireframe, hi-fi maupun lo-fi prototypes.

Berkolaborasi dan memberi saran dan insight kepada designer maupun Product Manager terutama dari sudut pandang pengalaman pelanggan pada seluruh bagian lifecycle pengembangan produk secara agile, namun terutama pada bagian design awal.

Mempresentasikan design yang dibuat pada para stakeholder dan melakukan justifikasi design dengan mengambil sudut pandang pengguna produk/fitur.

Menentukan gaya, panduan/standard, maupun best practice antaramuka terutama antarmuka visual yang digunakan pada aplikasi Digital yang digunakan nasabah (customer facing)

Berkolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan sebagai salah satu rekan strategik dalam proses penelitian dan pengembangan produk/fitur digital.

Memimpin tim yang beranggotakan paling tidak 3 orang dan bertanggung jawab atas ketepatan waktu dan kualitas luaran yang dihasilkan oleh tim.

Melakukan Coaching dan Mentoring untuk anggota tim yang lebih junior sehingga tim dapat berkembang.

Requirement

Pendidikan minimal S1 dari Jurusan Sistem Informasi/Teknik Informatika dengan IPK min. 3

Usia maksimal 35 tahun

Memiliki pengalaman bekerja minimal 3 tahun di area UI maupun UX

Berbadan sehat

Dapat bekerja dengan teamwork, terorganisir dan detail.

Memiliki kemampuan presentasi dan komunikasi yang baik.

Memiliki pengalaman menyeluruh dalam aspek UI/UX dari lifecycle agile product development mulai dari research dan ideasi, design, dan delivery dengan penekanan pada rapid prototyping, validasi dengan end users, dan penyelesaian kreatif terhadap batasan-batasan engineering

Memiliki pengalaman perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil user research untuk produk dan layanan digital

Mampu merumuskan hipotesa dalam lingkup UI/UX dan merencanakan metode validasi hipotesa tersebut dan kemudian menghasilkan actionable insight.

Kemampuan interaksi dan visual design yang kuat meliputi penggunaan tools yang umum digunakan oleh UI/UX designer misal Adobe creative suite, Zeplin, Sketch, Figma,

Memiliki track record dalam bekerjasama dalam squad, berinteraksi dengan PO, PM, dan tim engineering

Memiliki track record memimpin tim design, tim UI/UX, atau sejenisnya

Bersedia ditempatkan untuk wilayah kerja BRI Agro Kantor Pusat, Jakarta.

Bersedia dan terbiasa bekerja menggunakan skema Work From Home maupun Work From Office sesuai peraturan Perusahaan dan Ketentuan Pemerintah daerah (DKI Jakarta) yang berlaku.



2. Product Owner (PON)

Description

Bertanggung jawab akan untuk keseluruhan strategi, perencanaan & pengembangan, roadmap, dan fitur dari sebuah produk

Merencanakan, menentukan spesifikasi, prioritas fitur, dan mengelola peluncuran fitur produk

Memimpin pelaksanaan pengembangan produk bersama project manager dan scrum master

Mengukur dan menganalisa performa produk.

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan produk untuk mencapai target bisnis yang sudah ditentukan.

Requirement

Mengalami pengalaman minimal 5 tahun sebagai produk owner atau pengalaman di bidang sejenis

Memiliki pengetahuan mendalam akan produk management. Pemahaman akan produk finansial merupakan nilai lebih.

Memiliki pemikiran strategis untuk mengatur strategi dan memprioritaskan fitur produk

Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan berbagai tim dengan backgroundberbeda

Memiliki kemampuan untuk menganalisa dan memahami data performa produk

Memahami agile development process

Memiliki kemampuan desain produk, pemasaran, dan riset



3. Product Manager (PMR)