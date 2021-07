JADWAL Tayang Inggris Vs Denmark, Faktor Three Lions Bisa Menang Mudah dari Tim Dinamit

Para pemain timnas Inggris merayakan gol keempat dalam pertandingan Ukraina vs Inggris pada perempat final Euro 2020 di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (4/7/2021) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Pertandingan antara timnas Inggris dan Denmark akan tersaji di semifinal Euro 2020 .

Duel Inggris vs Denmark berlangsung di Stadion Wembley, Kamis (8/7/2021) dini hari WIB Live RCTI dan Mola TV.

Timnas Inggris merengkuh tiket semifinal seusai mengalahkan Ukraina 4-0 di 8 besar alias perempat final Piala Eropa 2020 .

Di sisi lain, jalan ke semifinal dibuka timnas Denmark dengan kemenangan tipis 2-1 atas Ceko.

Jelang pertandingan semifinal Euro 2020 antara Inggris vs Denmark, terdapat sejumlah catatan yang membuat The Three Lions menang melawan Tim Dinamit.

Berikut 3 alasan yang mendukung terciptanya kemenangan Inggris atas Denmark di semifinal Euro 2020.

1. Duel Raheem Sterling dan Harry Kane Tertajam di Euro 2020

Timnas Inggris memiliki senjata mematikan dalam diri Raheem Sterling dan Harry Kane. Mereka adalah duet tertajam di Euro 2020 dengan masing-masing mencetak tiga gol sejauh ini.

Hal ini tak terlepas dari Sterling dan Kane yang diandalkan oleh timnas Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate.

Kedua pilar The Three Lions itu selalu tampil di Euro 2020 dari fase grup hingga babak 8 besar atau perempat final (5 laga).