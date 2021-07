Putra Ahmad Dhani, Al El Dul Posting Kabar Duka Kehilangan Orang Terdekat, Al: Surga Menantimu

TRIBUN-MEDAN.com – Putra Ahmad Dhani dan Maia Estiantyh, Al El Dul, tiba-tiba saja memberikan kabar duka.

Mereka membagikan kabar duka tersebut melalui postingan di akun Instagram pada Senin (5/7/2021) lalu.

Lewat unggahannya, El Rumi yang lebih dulu mempostingan kabar duka tersebut melalui Story Instagramnya @elelrumi.

El Rumi mengunggah ulang potret lawas saat dirinya masih kecil bersama dengan seorang pria paruh baya yang baru saja meninggal dunia.

"Rest in peace, Om Titok (emoticon menangis)," tulis @Elrumi.

Pada story keduanya, El mengungkap dukanya dan mengaku akan merindukan pemilik akun @titok_sulistyo tersebut.

"R.I.P Om @titok_sulistyo We will miss you a lot!," tulis El Rumi pada postingan video konser Ari Lasso dan Once di masa lalu.

Unggahan duka cita El Rumi (Tangkapan layar)

Menyusul unggahan El Rumi, sang adik Dul Jaelani turut membagikan kabar duka serupa.

Tak seperti sang kakak, Dul membagikan kabar duka lewat postingan Instagramnya, pada Senin (5/7/2021).

"Inalillahi.. Aku bersaksi omku ini manusia yang baik hatinya. Selamat jalan Om Titok. Yang menyayangi aku dari kecil semoga tenang dan bahagia disana serta diberikan syafaat Nabi Muhammad.. Aamiin.. Mohon bantu doa," tulis @duljaelani.