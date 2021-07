Masuk Zona Merah Covid-19, Gubernur Edy Rahmayadi Larang Sholat Jumat dan Ibadah Lainnya di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Rahmayadi kembali memperpanjang penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Sumut, berlaku mulai tanggal 6-20 Juli 2021.

Dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/26/INST/2021 tertanggal 5 Juli 2021, dari 12 kabupaten/kota yang diterapkan PPKM Mikro, diketahui Medan dan Sibolga masuk ke dalam kriteria level IV.

Dalam Instruksi tersebut, di poin Ketiga huruf d, salah satunya ditetapkan bahwa kegiatan keagamaan di tempat ibadah untuk sementara waktu ditiadakan sampai kondisi Kota Medan dan Sibolga tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah.

"Dua di antaranya, Medan dan Sibolga masuk ke level IV Covid-19," kata Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Irman Oemar, Rabu (7/7/2021).

Adapun yang menjadi parameter Medan dan Sibolga masuk kriteria level IV, karena ada lebih 30 orang per 100 ribu penduduknya dalam kurun satu minggu terakhir dirawat di Rumah Sakit (RS) akibat terpapar covid-19.

Kemudian ada lebih dari 5 kasus kematian per 100 ribu penduduk dan lebih dari 150 kasus aktif per 100 ribu penduduk dalam rentang waktu dua pekan terakhir.

Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tampak kompak.(Ist) (Ist)

"Instruksi Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro dan pengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan keluarahan," ungkap Irman.

Untuk itu bagi daerah yang masuk dalam kategori level IV, yakni Medan diminta untuk melakukan paling tidak 406 tes suspek covid-19 per hari. Sedangkan Sibolga 129 tes suspek covid-19 per hari

Hal itu berdasarkan ketentuan yang diberikan Satgas Penanganan Covid-19 yang mana bila positivity rate di bawah 5 persen maka harus dilakukan tes 1 suspek per 1000 penduduk per pekan.

Di atas 5 persen hingga 15 persen dilakukan 5 tes per 1000 penduduk per pekan, 15 persen hingga 25 persen dilakukan 10 tes per seribu penduduk per pekan dan terakhir untuk postivity rate di atas 25 persen maka dilakukan 15 tes per 1000 penduduk per pekan.