PREDIKSI Inggris Vs Denmark, Pecahkan Kutukan di Semifinal, Momen Three Lions Balaskan Dendam

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut prediksi semifinal EURO 2020 antara Inggris Vs Denmark, The Three Lions kemungkinan akan membalaskan dendam sekaligus memecah kutukan.

Inggris dan Denmark bakal saling berhadapan di semifinalEURO 2020 di Wembley Stadium, London pada Kamis (8/7/2021) pukul 02.00 WIB live RCTI.

Enam pertemuan terakhir kedua tim tak memihak pada Inggris.

Mereka hanya menang 2 kali, sementara 3 kemenangan diraih Denmark, dan 1 laga berakhir imbang.

Inggris bahkan harus menyerah di pertemuan terakhir melawan Denmark di ajang UEFA Nations League dengan skor 0-1 di Stadion Wembley, Oktober 2020 lalu.

Tak cuma itu, Inggris juga dihantui kutukan jika sudah sampai semifinal di turnamen besar.

Sejak 1966, Inggris selalu kalah di semifinal turnamen besar yakni Piala Dunia Italia 1990 EUR0 1996, dan Piala Dunia 2018.

Pada 2019, di ajang baru UEFA Nations League Ingris juga gagal di semifinal dengan kalag 1-3 dari Belanda.

Dengan kondisi seperti itu, Garteh Southgate tentu punya motivasi tersendiri untuk mengantarkan timnya ke final turnamen besar sejak 1966.

Inggris punya rekor mentereng di ajang EURO 2020 kali ini