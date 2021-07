Aburizal Bakrie Balas Pesan Nia Ramadhani di Instagram, Nia dan Suami Ardi Bakrie Diperiksa di Polda

TRIBUN-MEDAN.com - Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie tengah berurusan dengan polisi.

Pasangan tersebut dikabarkan ditangkap polisi terkait kasus narkoba Rabu tadi malam.

Nia Ramadhani dan Ardi Barkrie kini tengah diperiksa di Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2021).

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Artis NR dan Suaminya AB Ditangkap karena kasus narkoba. (TRIBUNNEWS)

Nia Ramadhani beberapa waktu lalu mengunggah foto bersama kakak iparnya, Anindya Bakrie, serta sang suami, Ardi Bakrie.

Dalam keterangan fotonya, Nia Ramadhani begitu sedih.

Ia pun memberi pesan semangat pada sang kakak ipar Anin.

"Hey, Kakakkuu… anindyabakrie. I dont know what is happening. Walaupun akhirnya tidak seperti yang aku harapkan dan bayangkan," tulis Nia Ramadhani.

“Be strong, jangan patah semangat buat niat Nanin yang ingin membantu orang kecil atau pengusaha kecil agar bisa punya kesempatan maju bersama-sama,” imbuhnya untuk menyemangati Anin.

Nia Ramadhani percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih indah untuk mewujudkan keinginan Anin.

"Aku percaya pasti Tuhan kasih jalan yang lebih indah untuk mewujudkan keinginan Nanin yang mulia itu," tulis Nia Ramadhani.

