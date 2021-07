Buset Dah, Dana JKN Miliaran Malah Dipakai untuk Arisan Online

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Mantan Bendahara Puskesmas Glugur Darat Esthi Wulandari sebentar lagi diadili di PN Tipikor Medan.

Pasalnya, dana JKN miliaran malah dipakai untuk arisan online.

Menurut Kasi Intelijen Kejari Medan Bondan Subrata, saat ini kasusnya sudah memasuki pelimpahan tahap II.

Dimana tersangka dan barang bukti sudah ada pada jaksa penuntut umum (JPU).

"Penyerahan tersangka atas nama Esthi Wulandari (EW) dilakukan secara virtual," kata Bondan, Kamis (8/7/2021).

Bondan mengatakan, dalam perkara ini Esthi Wulandari disangkakan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU pada tanggal 5 Juli 2021 yang lalu," bebernya.

Bondan menjelaskan, bahwa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas

Glugur Darat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 3.496.229.000 itu harusnya dipakai untuk membayar jasa pelayanan kesehatan, pembelian obat, alat kesehatan dan kegiatan operasional puskesmas.

Namun, dalam pelaksanaannya, sejak April 2019 sampai Desember 2019, tersangka Esthi Wulandari menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya.

"Dana Kapitasi JKN Puskesmas Glugur Darat tahun anggaran 2019 digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya, yaitu salah satunya untuk mengikuti arisan online sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan kas," kata Bondan.

Akibat perbuatan Esthi Wulandari, negara mengalami kerugiansebesar Rp 2.789.533.186.

Selanjutnya, kata Bondan, tersangka Esthi Wulandari yang saat ini sedang menjalani penahanan, tetap dilakukan penahanan oleh JPU di Rutan Perempuan Klas IIA Medan.(cr21/tribun-medan.com)