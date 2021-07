HASIL EURO Inggris Menang Skor 2-1, Harry Kane Pahlawan The Three Lions|Final Euro Italia vs Inggris

HASIL EURO Inggris Menang Skor 2-1, Harry Kane Pahlawan The Three Lions

TRIBUN-MEDAN.com - Skor akhir Inggris lawan Denmark di babak Semifinal Euro Kamis (8/7/2021) dini hari, berakhir 2-1 untuk kemenangan Inggris.

Inggris akan bertemu Italia di babak di final.

Laga Semifinal Euro 2021 antara Inggris vs Denmark berkesudahan dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan The Three Lions, Kamis (8/7/2021).

Harry Kane Pahlawan

Inggris harus berterima kasih pada Harry Kane yang mencetak gol penentu kelolosan pada menit ke-104.

Tim Tiga Singa sejatinya harus tertinggal lebih dahulu dari sang lawan pada menit ke-30.

Denmark membuka skor melalui sepakan bebas Mikkel Damsgaard dari jarak sekira 25 meter.

Pemain milik Sampodria di Liga Italia itu menaklukkan Jordan Pickford dengan tendangan bebas yang diarahkan ke kanan atas.

Sembilan menit berselang atau pada menit ke-39, tim asuhan Gareth Southgate menyamakan kedudukan.

Baca juga: KONDISI INDONESIA Darurat Covid-19, Jokowi Minta Gubernur, Wali Kota Bupati Turun ke Lapangan

Diawali pergerakan Bukayo Saka di sisi kanan, ia melepas umpan silang mendatar yang ditjukan untuk Raheem Sterling.

Namun dalam prosesnya, bola justru disambar oleh Simon Kjaer dan masuk ke dalam gawangnya sendiri.

• GOSIP Panas Arya Saloka Mesra dengan Amanda Manopo Panggil Sayang di Luar Syuting Akhirnya Bocor