Jarang Diketahui Publik, Nia Ramadhani Ungkap Makna di Balik Cincin Pernikahannya dengan Ardi Bakrie

TRIBUN-MEDAN.COM - Tak dapat dipungkiri, kehidupan rumah tangga aktris Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie tampaknya memang tak pernah henti menjadi sorotan publik.

Bukan tanpa alasan, hal itu karena keduanya selalu sukses membuat publik iri.

Bagaimana tidak? Meski sudah 11 tahun berjalan, rumah tangga keduanya selalu adem ayem dan jauh dari kabar miring.

Kebahagiaan mereka pun juga telah lengkap dengan hadirnya 3 buah hati yang menggemaskan.

Dilansir dari laman Grid.ID, ditahun ke-11 Ini, Ardi merasa pernikahannya dengan Nia Ramadhani sedang dalam kondisi stabil dan tengah menikmati masa-masa keromantisan mereka berdua.

"Iya. Pasti ada naik turunnya, tapi sekarang stabil aja, jadi lagi enak banget. Bener kok," ujarnya.

Selain itu Ardi juga menyebut 11 tahun pernikahannya sebagai tanda keserasian mereka.

"Angka 11, seolah menggambarkan keserasian kita berdua #cieee #Amiin. Jangan pernah berhenti menebarkan cinta kamu ya yank."

"Cinta buat aku, cinta buat anak-anak, pokoknya cinta untuk seluruh keluarga kita. Pokoknya gas terus cintamu yank. Once again, happy 11th anniversary, My Love," ucapnya.

Foto berdua Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie (YouTube TRANS TV Official)

Sebagai tanda sehidup semati, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie pun memiliki cara unik lain daripada yang lain saat membuat cicin pernikahan mereka.