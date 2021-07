Nonton Live Streaming Inggris vs Denmark, Southgate Optimistis ke Final, Harry Kane Main

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming duel antara Inggris vs Denmark babak semifinal EURO 2020, Kamis (8/7/2021) dini hari WIB.

Pertandingan antara timnas Inggris dan timnas Denmark dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London, pada Rabu (7/7/2021) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Laga ini disiarkan langsung RCTI dan live streaming Mola TV pukul 02.00 WIB.

Untuk menyaksikan via Mola TV, anda bisa mengakses link streamingnya di akhir artikel serta panduan cara menontonnya.

Selain bisa di saksikan di RCTI dan Mola TV, laga Inggris vs Denmark juga bisa ditonton dari HP via live streaming gratis. Untuk link streamingnya bisa diakses jelang kick off.

Baca juga: PREDIKSI Inggris Vs Denmark, Pecahkan Kutukan di Semifinal, Momen Three Lions Balaskan Dendam

Live Streaming Inggris vs Denmark Semifinal Euro 2020 (Twitter RCTI)

Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, optimistis The Three Lions lolos ke final EURO 2020 lantaran timnya telah belajarn dari dua pengalaman di babak semifinal sebelumnya

Inggris berhasil melaju ke babak empat besar berkat kemenangan atas Ukraina pada laga 16 besar.

The Three Lions menang meyakinkan atas Ukraina dengan skor 4-0.

Sementara itu, Denmark lolos ke semifinal EURO 2020 usai menumbangkan sesama kuda hitam, Republik Ceska.

Danish Dynamite mampu menjinakkan Republik Ceska berkat kemenangan 2-1.