Cara Lulus Seleksi Penerimaan Prajurit TNI Versi Mayjen TNI Mulyo Aji

TRIBUN-MEDAN.COM - Anda harus melakukan rangkaian persiapan terukur untuk menjadi prajurit TNI.

Mulai dari persiapan administrasi, kemampuan fisik, psikologi dan kesehatan.

Jalur masuk TNI ada beberapa sektor, mulai dari Penerimaan Tamtama TNI, Bintara hingga seleksi Akademi Militer.

Aspers KASAD, Mayjen TNI Mulyo Aji, membagikan tips agar lolos menjadi Prajurit TNI.

Hal ini dilansir dari channel YouTube TNI AD.

Tes kemampuan fisik atau jasmani, sebut Mulyo Aji, untuk mengukur kemampuan minimal calon prajurit.

"Aceh sampai Papua, bayangin ada hutan, gunung dan laut, nah kita menyiapkan mereka untuk pekerjaan dari sini sampai sini (Aceh ke Papua)," ucapnya.

"Harus bisa lari 12 menit, sit up, push up. Kita juga punya aturan menghitung itu. Cari tahu gimana cara pull up yang benar, push up, jangan pakai standar sendiri" tambahnya.

Sementara di sisi psikologi, penguji akan menyeleksi calon peserta yang cocok di lingkup militer.

"Misal cepat stress, itu gak cocok di TNI," tutur Mulyo Aji.

(hen/tribun-medan.com)