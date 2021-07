HARGA Komoditi di Pasar Tradisional Naik, Ayam Potong Alami Kenaikan hingga 2,8 Persen

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Di tengah PPKM darurat semua harga komoditi di Sumatera Utara mengalami kenaikan hingga daging ayam potong capai 2.8 persen.

"Hari ini terjadi kenaikan di semua komoditi pantauan pasar tradisional dengan kisaran kenaikan harga antara 0.4 persen sampai 2.9 persen. Hasil pantauan di lapangan stok komoditi holtikultura, daging sapi, dan daging ayam aman mencukupi meskipun mengalami kenaikan," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Barita Sihite, Jumat (9/7/2021).

"Daging ayam potong naik 2.8 persen, bawang merah 2.3 persen, telur ayam 2.6 persen, daging sapi 0.4 persen, cabai merah 2 persen, cabai rawit dan bawang putih 1 persen," tambahnya.

Selanjutnya ia menuturkan harga untuk daging ayam potong rata-rata di kota IHK (Medan, Gunung Sitoli, Siantar, Sibolga, dan Padang Sidempuan) dibaderol Rp 31.188 per kilogram, harga terendah Rp 20 ribu per kilogram di Asahan dan harga tertinggi di Humbahas dan Palas dibanderol Rp 40 per kilogram.

Untuk harga bawang merah rata-rata kota IHK dibanderol Rp 32.656 per kilogram, harga terendah saat ini Rp 24 ribu per kilogram di Asahan dan tertinggi di Gunung Sitoli dibanderol Rp 38 ribu per kilogram.

Sementara itu harga telur ayam, rata-rata di kota IHK Rp 24.450 per kilogram, harga tertinggi berkisar Rp 34 ribu di Nias Utara dan harga terendah Rp 21.600 per kilogram di Deli Serdang.

Untuk harga daging sapi, rata-rata di kota IHK Rp 133.541 per kilogram, harga tertinggi Rp 150 ribu per kilogram di Mandailing Natal dan harga terendah Rp 116 ribu per kilogram di Deli Serdang.

"Harga sembako lainnya seperti beras kuku balam naik 2.9 persen sehingga dibaderol Rp 12.161 per kilogram, harga gula pasir Rp 13.005 per kilogram naik 1.6 persen, minyak goreng curah Rp 13.594 per kilogram naik 0.9 persen," katanya.

Selanjutnya Pak Kembar pedagang sayur mayur di Pasar Sei Sikambing mengutarakan harga beberapa sembako tidak terlalu signifikan naik seperti harga cabai merah saat ini dibaderol Rp 36 ribu per kilogram, cabai rawit Rp 30 ribu per kilogram, bawang merah dibanderol Rp 26 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp 24 ribu per kilogram.

"Harga beberapa sayur mayur naik tapi tidak terlalu tinggi sekali dan kemungkinan naik karena selama ini para petani mengeluh dengan harga yang terlalu rendah dan untuk persediaan masih aman," kata Pak Kembar

