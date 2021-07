MULAI Besok, Plaza Medan Fair Tutup Sementara hingga 20 Juli 2021 setelah PPKM Diperpanjang

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Plaza Medan Fair Jalan Jend. Gatot Subroto No 30, Medan Petisah, Sumatera Utara mulai besok tanggal 12 sampai 20 Juli 2021 tutup.

Hal ini diutarakan Marcomm Manager Plaza Medan Fair Lenny Yun Manalu.

"Terkait dengan situasi pandemi saat ini dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami dalam mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan angka penyebaran Covid-19 dan mengacu kepada sesuai dengan Surat Instruksi Gubernur Sumatera Utara No 188.54/28/INST/2021 tentang Perubahan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 maka management Plaza Medan Fair akan melakukan penutupan sementara operasional mall mulai 12-20 Juli 2021," kata Lenny, Minggu (11/7/2021).

Selanjutnya Lenny menyatakan dalam kebijakan ini, Plaza Medan Fair tetap mendukung operasional delivery online.

"Kami juga akan tetap mendukung tenant yang ingin beroperasional dan melayani delivery online guna memenuhi kebutuhan pokok dan membantu masyarakat yang sedang melakukan program tinggal di rumah dan mendukung ojek online," ujar Lenny.

Dalam hal ini, Lenny mengungkapkan tenant yang tetap beroperasi dengan jam operasional Senin sampai Minggu pukul 10.00-20.00 WIB antara lain supermarket, apotik atau farmasi, F&B (hanya melayani take away atau delivery (no dine in) ).

"Kami himbau seluruh tenant agar rutin melakukan pembersihan dan disinfektan di unit masing-masing secara berkala dan semua karyawan yang bertugas memakai double masker," katanya.

Sementara itu, ia menambahkan selama penutupan pihaknya tetap terus menjaga kebersihan.

"Selama penutupan kami akan terus melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan, demi menyiapkan mall yang bersih dan higienis bagi semua pengunjung sewaktu dibuka kembali," ujar Lenny.

"Kebijakan ini berlaku sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Kita akan terus berusaha secara individu, perusahaan, dan bersama untuk melawan Covid-19," tutupnya.

Dalam hal ini saat diamati Tribun Medan di lokasi, para petugas Plaza Medan Fair sedang membagikan surat pemberitahuan penutupan secara tertulis kepada seluruh tenant yang bergabung.

Namun sebelumnya pemberitahuan ini juga sudah disampaikan secara online.

Terkait hal ini, saat dibagikan surat pemberitahuan ini ekspresi para karyawan sebagian besar terlihat kecewa.

