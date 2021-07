Di Tengah PPKM Darurat, Sun Plaza Medan Tetap Beroperasi Karena Hal Ini

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Pada hari ini, Senin (12/7/2021), aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku di Kota Medan.

Namun, Sun Plaza Medan tetap beroperasi karena ada toko yang sifatnya esensial perlu dibuka.

Marketing Communications Manager Sun Plaza Medan Yokie mengatakan, toko yang bersifat esensial itu beroperasi mulai dari pukul 10.00-20.00 WIB.

"Adapun toko yang bersifat esensial seperti supermarket, farmasi, dan F&B masih beroperasi secara terbatas mengikuti aturan pemerintah pada pukul 10.00 - 20.00 WIB," kata Yokie, Senin.

Khusus untuk F&B, sambungnya, hanya akan melayani penjualan take away dan tidak menyediakan layanan dine - in atau makan di tempat.

Dari amatan www.tribunmedan.com, masih banyak masyarakat yang hendak memasuki area Sun Plaza Medan untuk belanja.

Namun, penjaga keamanan berusaha menjelaskan bahwa hari ini dilakukan pembatasan.

Bagi mereka yang ingin masuk terlihat diminta menunukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), serta ditanya keperluannya datang ke Sun Plaza Medan.

Selain itu, hanya akses pintu belakang yang dibuka, karena area pintu depan sudah pada ditutup.(cr20/tribun-medan.com)