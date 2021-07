Segel Dicopot oleh Satpol PP Medan, Centre Point Mall Akhirnya Kembali Buka

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Centre Point Mall akhirnya kembali dibuka, Rabu (14/7/2021), setelah disegel oleh Pemko Medan pada pekan lalu.

Segel yangdilengketkan di pintu kaca lobi sejak Jumat (9/7/2021), kini sudah dibuka oleh pihak Satpol PP yang disaksikan oleh para pegawai Centre Point Mall.

Informasi dari Instagram @mallcentrepoint, Centre Point Mall akan kembali dibuka sesuai dengan aturan PPKM darurat pada Senin-Minggu dan hari libur pukul 10.00-20.00 WIB.

Adapun untuk akses pintu masuk yang akan digunakan berada di west lobby ( dekat Starbucks), east lobby (J.Co) dan enterance lower ground.

Sementara itu, untuk mengikuti kebijakan PPKM darurat, Centre Point Mall tidak membuka seluruh tenant kecuali yang berada untuk sektor kritikal, diantaranya Lotte Mart, Farmasi, Fasilitas ATM, dan Food and Beverages (hanya melayani take away dan delivery).

Dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas, mall centre Point juga turut mengimbau untuk tetap disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan dan selalu menerapkan penggunaan Double masker, menerapkan physical distancing, menjaga kebersihan tangan, dan menggunakan metode cashless.

