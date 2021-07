Bos Yamaha SRT Bakal Tentukan Masa Depan Valentino Rossi Usai Balapan di MotoGP Austria

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengonfirmasi masa depan Valentino Rossi bakal ditentukan seusai balapan ganda di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Agustus mendatang.

Valentino Rossi saat ini masih memiliki kontrak sebagai pebalap Petronas Yamaha SRT sampai akhir musim MotoGP 2021 dengan opsi perpanjangan satu musim.

Namun, performa buruk yang terus ditampilkan Rossi sepanjang musim ini membuat banyak pihak jadi mempertanyakan kemampuannya.

Padahal, seperti saat masih berstatus pebalap tim pabrikan Yamaha, Rossi masih mendapat dukungan penuh dari manajemen Yamaha dan diberi motor YZR-M1 seri terkini.

Hingga balapan kesembilan yang menandai paruh musim ini, pencapaian terbaik Rossi ialah finis di urutan ke-10 pada balapan kandangnya, MotoGP Italia 2021.

Baca juga: KONTRAK Lionel Messi di Barcelona Bocor, 5 Tahun, 50 Persen Potong Gaji, Dipagari Harga Fantastis

Selebihnya, pebalap senior berjuluk The Doctor itu menyelesaikan balapan di luar posisi 10 besar dan membukukan tiga hasil gagal finis alias did not finish.

Alhasil, Rossi untuk sementara tertahan di peringkat ke-19 klasemen pembalap MotoGP 2021 dengan 17 poin.

Adapun rekan setim Rossi yang juga merupakan anak didiknya, Franco Morbidelli, berada di peringkat ke-13 dengan 40 poin.

"Musim ini berjalan sulit untuk kami di kelas MotoGP, terutama ketika kami memasukinya dengan bekal hasil bagus dalam dua tahun pertama, termasuk pencapaian Franco Morbidelli sebagai runner-up dunia di musim 2020," tutur Razlan Razali, dikutip dari Crash.

Baca juga: Legenda Italia Sindir Donnarumma Gabung PSG, Lebih Cocok Gabung Barcelona atau Real Madrid

"Musim 2021 belum berjalan seperti yang kami harapkan. Franco mengalami masalah dengan motornya pada balapan pertama, tetapi dia bangkit dan meraih podium pertamanya pada tahun ini di Jerez."