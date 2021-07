Harga Cabai dan Bawang Putih di Medan Naik, Pedagang: Pasokan Barang Terhambat karena Penyekatan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Penyekatan jalan di beberapa kota/kabupaten di Sumatera Utara ternyata membuat beberapa harga komoditas mengalami kenaikan diantaranya bahan-bahan sayur mayur.

"Harga beberapa sayur mayur naik karena penyekatan jalan itu jadi pemasokan untuk persediaan terhambat berhubung persediaan kita kan dari berbagai daerah," kata Anjelita Tamba, pedagang sayur mayur di Pusat Pasar Medan, Kamis (15/7/2021).

Ia mengatakan, harga cabai merah dari Rp 28 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram, cabai caplak dari Rp 40 ribu jadi Rp 60 ribu per kilogram, dan bawang putih dari Rp 24 ribu jadi Rp 28 ribu per kilogram.

"Tapi ada beberapa yang turun seperti bawang merah dari Rp 25 jadi Rp 22 ribu per kilogram, cabai hijau dari Rp 24 jadi Rp 20 ribu per kilogram. Lainnya, harga normal standar seperti kentang dibanderol Rp 10 per kilogram, tomat Rp 7 ribu per kilogram, dan cabai rawit Rp 36 ribu per kilogram," ujar Anjelita.

Regar, pedagang daging ayam potong menyampaikan harga daging ayam sedang alami penurunan.

"Harga daging ayam potong sudah turun selama tiga hari ini dari Rp 30 ribu per kilogram jadi berkisar Rp 25-26 ribu per kilogram," kata Regar

Eka Wati, pedagang daging lembu dan sapi mengutarakan untuk harga daging sapi meskipun menjelang Hari Idul Adha tidak mengalami kenaikan.

"Harga daging tetap sama. Masih Rp 130 ribu per kilogram," kata Eka.

Disamping itu para pedagang yang menjual komoditas ini menuturkan daya beli masyarakat semakin merosot yang disebabkan akan PPKM darurat.

Bahkan mereka menyampaikan jumlah pengunjung juga semakin sepi.