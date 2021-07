Mal Centre Point Akhirnya Buka Kembali setelah Cicil Utang Pajak Sebesar Rp 20 Miliar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengaku telah mengizinkan Mal Centre Point beroperasi kembali karena sudah membayar cicilan utang pajak sebesar 20 Miliar hingga hari ini.

"Hari ini sudah dibayar 20 Miliar. Oleh karena itu saya lihat tadi sudah mulai dibuka," ujar Bobby, Rabu (14/7/2021) kemarin.

Ia pun menjelaskan, izin beroperasi itu diberikan karena sudah adanya kesepakatan antara pihak Mal Centre Point dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

"Ini kesepakatan ya, saya enggak mau menutupi. Kita buka karena sudah ada kesepakatan dia membayar sampai dengan akhir tahun sampai bulan Desember dia wajib bayar pelunasan 56 Miliar," jelasnya.

"Saya enggak tahu tadi di lapangan sudah dibuka atau belum, cuma sudah saya izinkan hari ini sudah buka karena sudah ada 20 Miliar yang masuk pada kita," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, menantu Presiden Jokowi tersebut menyegel Mal Centre Point lantaran adanya tunggakan pajak selama 10 tahun sebesar 56 Miliar.

Bobby memberikan waktu selama tiga hari kepada pihak Mal Centre Point untuk melakukan kesepakatan pelunasan hutang pajak.

Pantauan Tribun-Medan, segel yang ditempel di pintu kaca lobi sejak Jumat (9/7/2021), kini sudah dibuka oleh pihak Satpol PP yang disaksikan oleh para pegawai Mal Centre Point.

Sementara itu, untuk mengikuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Mal Centre Point tidak membuka seluruh tenant kecuali yang berada untuk sektor kritikal.

Diantaranya Lotte Mart, Farmasi, Fasilitas ATM, dan Food and Beverages (hanya melayani take away dan delivery).

Dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas, Mal Centre Point juga turut mengimbau untuk tetap disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan dan selalu menerapkan penggunaan double masker, menerapkan physical distancing, menjaga kebersihan tangan, dan menggunakan metode cashless.

