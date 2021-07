Penyanyi Pria Bersuara Khas Ini Meninggal Karena Serangan Jantung, Makanan Ini Jadi Pemicunya

TRIBUN-MEDAN.com – Penyanyi yang satu ini punya suara khas dan dulu cukup dikenal namanya.

Dia adalah Dendy Mikes. Penyanyi bersuara khas ini meninggal pada tahun 2019 silam usai magrib.

Saat itu, salah satu artis yang turut mengabarkan kabar duka ini ialah Tora Sudiro.

Dalam keterangan unggahan di Instagramnya, Tora Sudiro tampak membagikan kabar duka tersebut.

"selamat jalan sahabat R. I. P @dendy_mikes," tulis Tora Sudiro di keterangan postingannya.

Tora Sudiro pun tampak menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Dendy Mikes.

Diceritakan Tora Sudiro, ia bertemu dengan almarhum terakhir setelah cukur rambut.

"Terakhir kali ketemu dia cerita abis cukur rambut.. Trus gw becandain.. Ini uda kelar cukurnya..

Bgini aja..?? Trus kita ketawa ampe nangis... Always good laugh with you brader...

Baek baek disana ya Gon.. Lu always terbaik.. Legend," kenang Tora Sudiro pada Senin pagi (7/10/2019).

Rasa duka cita juga disampaikan oleh istri Dendy Mikes.

Melalui instagramnya, Arini Cempaka istri Dendy Mikes tampak menyampaikan rasa duka dan permohonan maaf mewakili suaminya.