PROMO Jusamin Irian Supermarket & Dept. Store Periode 16-18 Juli 2021

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Irian Supermarket & Dept Store tawarkan promo Jusamin (Jumat, Sabtu, dan Minggu) berlaku selama tiga hari periode 16-18 Juli 2021.

Promo yang ditawarkan berupa beberapa produk kebutuhan rumah tangga yang dapat dimanfaatkan di outlet Irian Supermarket & Dept Store.

Dengan adanya promo ini sangat mrmbatu para ibu rumah tangga dalam belanja hemat. Seperti Eliana satu diantara member Irian Supermarket & Dept Store yang tidak pernah mau ketinggalan setiap moment promk.

"Selagi promo tentu langsung dimanfaatkan lumayan untuk persediaan apalagi di tengah PPKM dengan ada promk sangat membantu," kata Eliana, Jumat (16/7/2021).

Dalam hal ini berikut promo Jusamin Irian Supermarket & Dept Store yang ditawarkan:

-Tiga sapi SKM plain 500gr kaleng Rp 8.900/pcs

-ABC sardines 425gr all variant Rp 15.000/pcs

-Sasa tepung bumbu bakwan spesial 250gr Rp 3.900/pcs

-Mamy poko pants standar S40,M34 & L30 Rp 49.900/pcs

-H&S Shampoo 300,315,&330ml all variant diskon 25 persen

-Soklin liquid 770ml refill all variant Rp 14.900

