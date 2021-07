Stok Hewan Potong Berkurang, Harga Daging Sapi di Medan Merangkak Naik

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Harga daging sapi merangkak naik akibat stok hewan potong di Sumatera Utara mulai berkurang.

"Hari ini harga daging sapi naik 0.5 persen, cabai merah 4.9 persen, dan cabai rawit 2.3 persen. Kenaikan harga daging sapi ini disebabkan mulai berkurannya stok hewan potong dan harga komoditi juga naik karena stok yang kurang dari daerah sentra," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sumatera Utara, Barita Sihite, Jumat (16/7/2021).

Ia mengatakan harga rata-rata Kota IHK (Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Siantar, Padangsidimpuan) dibanderol Rp 133.334 per kilogram.

Untuk harga terendah, di Karo berkisar Rp 110 ribu per kilogram dan harga tertinggi di Madina dibanderol Rp 150 ribu per kilogram.

Selanjutnya untuk harga cabai merah rata-rata Kota IHK dibaderol Rp 31.619 per kilogram.

"Harga terendah berkisar Rp 30 ribu per kilogram di Karo dan tertinggi di Nias Utara dibanderol Rp 48 ribu per kilogram," ujar Barita.

Sementara itu harga cabai rawit di Kota IHK dibaderol Rp 39.500 per kilogram. Harga terendah di Padang Lawas berkisar Rp 30 ribu per kilogram dan harga tertinggi di Nias Utara dibanderol Rp 48 ribu per kilogram.

Barita mengutarakan ada beberapa komoditas lainnya yang juga ikut naik dan turun karena mekanisme pasar.

"Harga komoditas yang naik lainnya hari ini berupa daging ayam broiler, tepung terigu cakra kembar, minyak goreng curah kuning, minyak goreng kemasan Bimoli, tepung terigu SegitigaBbiru, dan beras kuku balam. Sedangkan yang turun berupa beras jongkok IR64, gula pasir, bawang merah lokal, bawang putih, dan terigu kunci," katanya. (cr20/tribun-medan.com)