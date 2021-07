Deddy Corbuzier Ngamuk Ada Konten Youtubenya Diambil Orang Lain Tanpa Izin, Kini Buru Sang Pelaku

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok Deddy Corbuzier yang dulu dikenal sebagai magician atau pesulap andal kini tampaknya sudah beralih profesi menjadi Youtuber.

Ya, Deddy Corbuzier merupakan mantan pesulap yang kini terjun di dunia entertain sebagai presenter sekaligus YouTuber.

Bahkan mantan suami Kalina Ocktaranny ini tampaknya sangat serius menggelutu dunia Youtube dan podcast.

Karier Deddy Corbuzier di dunia YouTube juga terbilang gemilang, terlebih ia sangat dikenal dengan podcastnya yang menginspirasi.

Tak hanya sesama artis, Deddy Corbuzier turut mengundang sejumlah publik figur yang berpengaruh.

Bahkan, di dalam podcastnya Deddy Corbuzier juga membahas segala hal yang tengah ramai jadi bahasan.

Oleh karenanya konten di YouTube mantan suami Kalina Ocktaranny itu banyak peminatnya.

Kalina Ocktaranny dan Deddy Corbuzier (kolase Tribun Manado)

Tak tanggung-tanggung, YouTube Deddy Corbuzier bahkan menduduki peringkat teratas sebagai YouTuber Indonesia paling tajir tahun 2021.

Sebagaimana dilansir Grid.ID dari sosial blade via Kontan, pada (26/6/2021) lalu, Deddy Corbuzier menjadi salah satu YouTuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

Rentang penghasilan ayah dari satu anak itu sekitar US$ 23.900 hingga US$ 383.000 per bulan atau setara Rp 341,77 juta - Rp 5,48 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).