Pakai Kebaya di Kolam Renang, Desiree Tarigan Dipuji Bagai Bidadari, Intip Potretnya

TRIBUN-MEDAN.com - Pesona Desiree Tarigan seakan tak lekang dimakan waktu.

Di usianya yang sudah kepala lima, penampilan ibu Bams eks SamsonS ini kerap menuai pujian.

Seperti baru-baru ini, Desiree mengunggah fotonya saat menggunakan kebaya berwarna merah muda berlengan pendek.

Ia juga menggunakan kain batik berwarna coklat.

Dalam foto tersebut, ia tampak berada di kolam renang.

Desiree Tarigan sedang memegang kue (Instagram @mamitoko)

Tangannya tampak memainkan air, sementara wajahnya melemparkan senyum.

Dalam kolom keterangan, Desiree menulis

"Morning... remind HIM to bless all of our loves one.....amen...,"

Foto tersebut pun langsung dibanjiri pujian.

Banyak yang mengagumi kecantikan Desiree.

Baca juga: Padahal Bahagia, Kisah Cinta Bams dan Nia Ramadhani Kandas, Desiree dan Hotma Sitompul tak Restu