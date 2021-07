Pemko Medan Siap-Siap Bangun RS Darurat untuk Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemko Medan menyiapkan opsi pembanguna rumah sakit darurat untuk mengantisipasi lonjakan pasien akibat merebaknya virus Covid-19 varian Delta.

Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan, beberapa warga di Medan dikabarkan telah terinfeksi Covid-19 Delta.

"Sudah masuk di Sumatera Utara. Pak Gubernur menyampaikan sudah masuk," kata Bobby Nasution di Rumah Sakit Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau, Medan. Sabtu, (17/7/2021).

Bobby menjelaskan, apabila dibutuhkan, Pemko Medan akan membangn rumah sakit darurat di RS Tembakau Deli.

Kata Bobby, Rumah Sakit Tembakau Deli akan digunakan untuk menampung pasien Covid-19 yang bergejala ringan sampai berat.

"Ini bukan tempat isolasi, tetapi rumah sakit darurat. Berarti penanganannya bisa berat ataupun sedang," lanjut Bobby.

"Itu untuk mengantisipasi. Karena penyebaran (varian Delta) lebih cepat, penanganannya harus lebih cepat," katanya.

Bobby Nasution mengatakan, saat ini Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di Medan mencapai 63 persen.

Lonjakan kasus Covid-19 Sumut menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan di mana angka kasus baru sudah menembus 1.000 an sementara angka kesembuhan hanya di angka 170 an per hari.

Artinya tiap hari beban rumah sakit bertambah hingga bila tak ada penambahan akan kolaps seperti yang terjadi di Jawa.

