Pertambahan Kasus 1.000 Orang Lebih per Hari di Sumut, Kadis Kominfo Yakin karena Gencar 3T

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jumlah konfirmasi positif kumulatif Covid-19 di Sumatera Utara pada Sabtu (17/7/2021) kembali bertambah seribu kasus per hari. Kali ini pertambahannya sebanyak 1.004 kasus.

Angka itu berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Media Harian Covid-19 atau Satgas Penanganan Covid Pusat per tanggal 17 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.

Sehingga total kasus konfirmasi positif kumulatif Covid-19 di Sumut kini mencapai 43.721 kasus.

Sedangkan sehari sebelumnya atau pada 16 Juli 2021 pertambahan kasusnya sebanyak 937 kasus konfirmasi positif kumulatif Covid-19.

Sementara untuk jumlah kasus sembuh di Sumut per 17 Juli ada sebanyak 207 kasus. S

ecara kumulatif total pasien sembuh Covid-19 menjadi 35.162 kasus.

Sedangkan jumlah pasien Covid-19 di Sumut yang meninggal per 17 Juli 2021 berdasarkan Laporan Media Harian Covid-19 atau Satgas Penanganan Covid-19 Pusat tercatat ada sebanyak 12 orang, dan kini totalnya sudah mencapai 1.305 orang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar menyebutkan melonjaknya angka kasus Covid-19 di Sumut lantaran Pemprov Sumut melalui Satgas Penanganan Covid-19 Sumut tengah gencar melakukan 3T, testing (pemeriksaan dini), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) kepada masyarakat.

"Sesuai standard WHO, Swab PCR di Sumut, minimal 2.500 per hari. Namun mengingat kondisi saat ini, Gubernur Sumut meminta agar Swab PCR dimaksimalkan minimal 4.500 per hari, agar diketahui kondisi terkonfirmasi saat ini, guna dilakukan langkah konkrit dan pasti untuk mengatasinya," jelas Irman, Sabtu (17/7/2021). (ind/tribun-medan.com)