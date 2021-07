Beri Dukungan Untuk Nia Ramadhani, Marshanda Beri Ucapan Haru, Janjikan Hal Ini Untuk Sahabatnya

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang ditimpa masalah, Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie tetap mendapatkan dukungan dari para artis Tanah Air, salah satunya adalah Marshanda.

Seperti diketahui pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie diamankan pihak kepolisian atas kasus narkoba.

Nia dan Ardi pun akan terpisah dengan anak-anak mereka untuk beberapa waktu ke depan karena harus menjalani rehabilitasi.

Marshanda pun memberikan dukungan untuk sahabatnya itu.

"Ni, aku mau kamu tau aku sayang sama kamu. Apapun yang kamu butuhin aku ada buat kamu. Apapun yang kamu rasakan," kata Marshanda dikutip dari kanal YouTube TRANS TV Official, Minggu (18/7/2021)

Marhanda dan Nia Ramadhani (tribun style dan Instagram Nia Ramadhani)

Ia pun berjanji akan selalu siap mendengar cerita sahabatnya itu.

"Apapun yang kamu rasakan pengin share ke aku nanti saat kita sudah bisa ketemu, saat kita sudah bisa ngobrol seperti biasa lagi, i will be here for you," katanya

"Aku akan jadi pendengar yang baik buat kamu dengan penuh pengertian. Insya Allah dengan penuh penerimaan karena aku sayang sama kamu, sama Ardie, sama Mika, Gika, Naka. Aku care banget sama kalian semua," katanya.

Marshanda pun mengatakan akan selalu mendoakan sahabatnya itu.

"Aku mendoakan dari hati aku yang terdalam supaya keadaannya cepat membaik. Kamu dan Ardie diberikan semangat, kekuatan untuk melewati semua ini dan memberikan yang terbaik dari diri kalian berdua untuk melewati semua ini sebaik mungkin," katanya.

