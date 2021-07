Imbas PPKM Darurat, Tim Basket Sumut yang akan Bertanding di PON Papua, Terpaksa Tunda Uji Coba

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilakukan sejak Senin (12/7/2021) lalu, di Kota Medan, memberikan dampak terhadap proses latihan dan persiapan tim basket Sumut untuk PON Papua.

Pelatih tim basket Sumut, Donald Marpaung mengatakan, dampak tersebut sangat mempengaruhi jalannya proses latihan yang dilakoni anak didiknya itu.

"Dampaknya yang pasti, semua jadwal uji coba kita batal. Kita hanya bisa menjaga kondisi di sekitaran tempat penginapan (training camp) kita sampai tanggal 20 Juli nanti," katanya, Sabtu (17/7/2021).

Selain itu, sambung Donald, pihaknya juga berencana menggelar uji coba di Agustus mendatang.

Namun, kegiatan ini dikhawatirkan batal, mengingat PPKM yang dilaksanakan di Pulau Jawa sangat ketat.

"Rencananya sih kita try out dengan tim-tim dari Pulau Jawa yang bertanding di PON. Tapi terkendala di sana PPKM darurat," katanya.

Berdasarkan kebijakan ini, menurut Donald, pihaknya hanya bisa mematuhi.

Ditambah lagi, alasan kebijakan ini diterapkan karena untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19.

Diketahui, apabila tidak ada perpanjangan dan perubahan, PPKM Darurat di Kota Medan, dijadwalkan hingga, Selasa (20/7/2021) mendatang.

Donald berharap, setelah tanggal 20 Juli nanti, keadaan Tanah Air mulai membaik dan kebijakan PPKM dicabut.

Hal ini agar tim PON basket Sumut dapat mengatur jadwal try out dan try in yang tertunda.(cr12/tribun-medan.com)