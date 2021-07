Foto Bak Hanya Kenakan Selembar Kain, Prilly Latuconsina Tampil Cantik dan Disebut Mirip Artis India

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis cantik Prilly Latuconsina merupakan salah satu selebritis terkenal di Indonesia.

Prilly juga diakui sebagai aktris Tanah Air dengan segudang bakatnya.

Tak hanya dipuji karena kepiawaian aktingnya, Prilly Latuconsina juga kerap disorot akan penampilannya.

Baru-baru ini, Prilly Latuconsina tampil mengenakan dress layaknya hanya mengenakan selembar kain saja.

Bahkan penampilan Prilly Latuconsina ini disebut mirip dengan aktris Bollywood Kajol Devgan!

Penampilan Prilly kali ini sukses membuat netizen terpana akan kecantikannya.

Penasaran seperti apa penampilan terbaru Prilly Latuconsina?

Cari tahu selengkapnya yuk, Tribuners!

Artis Prilly Latuconsina (Instagram/prillylatuconsina96)

Prilly Latuconsina mengunggah foto terbaru dirinya berbalut halter dress warna kuning daridesainer @lookatheratelier dan stylist @revashion.

"I will love you as the sea loves. In gentle waves and in ferocious storms." tulis Prilly dalam bahasa Inggris.