H-1 Idul Adha, 100 Kios di Pasar Raya MMTC Tutup, Harga Bahan Pokok Terpantau Stabil

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Suasana arus transaksi tampak lengang jelang Idul Adha di Pasar Raya MMTC, Deliserdang, Senin (19/7/2021).

Adapun suasana lengang ini lantaran ada sekitar 100 kios yang didominasi oleh komoditas sayur mayur tutup sementara selama PPKM Darurat.

"Selama PPKM Darurat ini pembeli berkurang sehingga sering sisa barang pedagang kita ini jadi merugi sehingga memilih untuk tutup sementara" Kepala Pengelola Pasar MMTC Roma Simare Mare.

Selain itu, beberapa komoditas bahan pokok turut meningkat namun tidak secara signifikan.

"Harga saat ini masih normal, belum ada komoditas daging atau ikan yang naik secara signifikan. Kemudian kita lihat juga cabai, sayur mayur dan buah masih dalam harga normal," ungkap Kepala Pengelola Pasar MMTC Roma Simare Mare.

Adapun untuk komoditas bawang merah berada di harga Rp22 ribu per kg, bawang putih Rp24 ribu per kg, tomat seharga 7 ribu per kg, kentang Rp8 ribu-Rp10 ribu per kg.

Kemudian untuk komoditas cabai merah saat ini berada di harga Rp45 ribu-Rp48 ribu per kg, cabai rawit seharga Rp40 ribu per kg, dan cabai hijau seharga Rp26 ribu per kg.

Marina, pedagang cabai menuturkan bahwa kenaikan harga ini lantaran stok komoditi yang mulai berkurang pasokannya.

"Susah sekarang dapatkan barangnya karena truk kan agak susah lewat karena PPKM darurat ini," ujarnya.

Untuk area kios daging juga mengalami kenaikan harga seperti daging sapi yang kini berada di harga Rp140 ribu per kg, tulang sumsum seharga Rp25 ribu per kg.

Sementara untuk daging kambing seharga Rp100 ribu per kg, hati kambing Rp100 ribu per kg, kikil Rp35 ribu, kepala kambing Rp60 ribu per kepala.

Kemudian untuk harga ayam kini seharga Rp25 ribu per kg.

"Kalau harga daging masih biasa aja, ada naik Rp10 ribu hari ini. Kalau untuk stok kita aman karena peternakan sendiri," pungkas Pedagang Daging, Heru.

(cr13/tribun-medan.com)