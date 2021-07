HARGA Bahan Pokok di Pasar MMTC Stabil jelang Idul Adha, Pedagang Kesulitan Stok Imbas PPKM Darurat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - H-1 Idul Adha, harga bahan pokok di Pasar Raya MMTC terpantau stabil, Senin (19/7/2021).

Berdasarkan pantauan, untuk komoditas bawang merah berada di harga Rp22 ribu per kg, bawang putih Rp24 ribu per kg, tomat seharga 7 ribu per kg, kentang Rp8 ribu-Rp10 ribu per kg.

Kemudian untuk komoditas cabai merah saat ini berada di harga Rp45 ribu-Rp48 ribu per kg, cabai rawit seharga Rp40 ribu per kg, dan cabai hijau seharga Rp26 ribu per kg.

Kepala Pengelola Pasar MMTC Roma Simare Mare mengungkapkan bahwa harga rata-rata komoditas mengalami peningkatan namun tak secara signifikan.

"Harga saat ini masih normal, belum ada komoditas daging atau ikan yang naik secara signifikan. Kemudian kita lihat juga cabai, sayur mayur dan buah masih dalam harga normal," ungkap Roma.

Namun begitu, Roma mengakui bahwa saat ini stok komoditas cukup terkendala untuk pengangkutan barang lantaran adanya penyekatan yang membuat pedagang harus berkeliling mencari jalan lainnya.

"Pasti terkendala. Pedagang kita ini harus keliling-keliling mencari jalan supaya sampai kesini. Pedagang kita ini sebagian besar bawa barang dari gunung. Jadi mereka harus keliling cari jalan yang tak tertutup, ada yang dari Sidikalang, Kabanjahe, Seribu Dolok, Aceh, dan Dolok Sanggul," ujar Roma.

Terkait hal ini, Roma juga sudah mengingatkan kepada para pedagang untuk tidak melanggar kebijakan tersebut untuk kebaikan bersama.

"Supaya ikuti aturan pemerintah, jangan dilawan untuk kebaikan bersama," tutur Roma.

Saat dikonfirmasi kepada para pedagang, Ida yang menjual komoditi bawang ini turut mengakui sempat harus sulit akses pengangkutan barang.