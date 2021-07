Jelang Idul Adha Harga Komoditi di Pusat Pasar Medan Standar, Daya Beli Masyarakat Merosot Tajam

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menjelang Hari Raya Idul Adha H-1 harga komoditi di Pusat Pasar Medan tetap standar.

Regar selaku pedagang daging ayam potong di Pusat Pasar Medan ini mengungkapkan harga daging ayam potong dibanderol antara Rp 25-Rp 26 ribu per kilogram.

"Harga daging ayam tetap saja, tidak ada kenaikan. Sekarang dibanderol Rp 25-26 ribu. Persediaan aman tapi pembeli sepi," kata Regar, Senin (19/7/2021).

Senada dengan yang disampaikan Faisal pedagang daging kambing, bahwa harga daging kambing dibanderol Rp 85 ribu per kilogram dan harga daging lembu berkisar Rp 120-130 ribu per kilogram.

"Tetap sama harga daging, gak ada naik. Hanya lihat lah ini sepi kali. Berbeda dengan tahun lalu sempat ramai sedikit, namun ini turun 50 persen permintaan. Kita berharap keadaan ini dapat normal kembali," ujar Faisal.

Sementara itu, Sadrak Tamba pedagang sayur mayur menuturkan bila harga beberapa bahan sayur ada naik berhubung persediaan sedang berkurang.

"Untuk harga cabai merah biasa saja dibanderol Rp 40 ribu per kilogram, harga cabai rawit dan cabai caplak naik karena stok berkurang. Cabai rawit dari Rp 40 jadi Rp 44 ribu per kilogram, dan cabai caplak kemungkinan Rp 80 ribu per kilogram tapi kita gak jual karena gak ada stok," kata Sadrak.

Kemudian Sadrak mengutarakan harga komoditi bawang stabil seperti bawang merah biasa dibanderol Rp 20 ribu per kilogram, bawang merah jawa dibanderol Rp 30 ribu per kilogram, dan bawang putih dibanderol Rp 28 ribu kilogram.

Lalu harga tomat Rp 8 ribu per kilogram dan kentang Rp 10 ribu per kilogram.

"Harga sayur juga naik tapi persediaan kami kosong. Ditambah pembeli juga turun hingga 50 persen bahkan hari ini hanya sekitar 20 persen saja jumlah pembeli," tambahnya.

Dalam hal ini, amatan www.tribunmedan.com, jumlah pengunjung di Pusat Pasar Medan terlihat sepi, hanya sekitar beberapa pengunjung saja.

(cr20/tribun-medan.com)