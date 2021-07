Harga Daging Ayam Potong di Pasar Medan Naik, Tapi Omset Pedagang Turun Hingga 50 Persen

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Harga daging ayam potong kembali naik di pasar tradisional Medan, Selasa (20/7/2021).

Jarot Nasution, pedagang daging ayam potong di Pasar Sei Kambing, mengatakan hari ini harga daging ayam Rp 28 ribu per kilogram atau naik Rp 2000.

"Harga mulai naik, namun penjualan makin merosot. Biasanya kita berharap dari langganan di rumah makan tapi karena keadaan ini permintaan mereka turun sehingga otomatis omset turun hingga 50 persen," kata Jarot, Selasa (20/7/2021).

"Biasa kita bisa jual hingga 150 kilogram perhari namun belakangan ini hanya sekitar 80 per kilogram per harinya," tambahnya.

Ferdah, pedagang daging sapi, juga mengakui bahwa daya beli masyarakat semakin merosot.

"Belakangan ini daging kami yang terjual hanya sekitar 10-20 kilogram. Berbeda jauh dengan tahun lalu," ujarnya.

Sedangkan untuk harga daging, ia menuturkan stabil yakni Rp 125 ribu per kilogram

"Persediaan juga berkurang karena dari tempat pemotongan juga gitu bahkan kita ini saja jual daging semalam dan pendapatan kami berharap dari langganan saja," kata Ferdah.

Penjual sayur, boru Nainggolan, menuturkan harga bahan sayur mayur juga masih stabil, kecuali cabai.

"Harga cabai merah Rp 36 ribu per kilogram, cabai rawit ada Rp 40 ribu dan Rp 48 ribu per kilogram, cabai hijau Rp 24 ribu per kilogram. Ini harga memang masih cukup mahal," katanya.

Sementara itu harga bawang merah Rp 20 ribu per kilogram, bawang putih Rp 22 ribu per kilogram, kentang Rp 10 ribu per kilogram, dan tomat Rp 8 ribu per kilogram. (cr20/tribun-medan.com)