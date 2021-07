SEMBELIH 7 LEMBU, Masjid Al-Utamaniyah Bagi 400 Bungkus Daging Ke Jemaah Door To Door dan Take Away

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Perayaan hari Raya Idul Adha 1442 H di sejumlah masjid di Kota Medan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat tampak menerapkan Take Away atau pun door to door untuk pembagian daging kurban kepada masyarakat.

Satu di antaranya adalah Masjid Al-Utamaniyah yang ada di Jalan Utama, Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatra Utara.

"Ada 400 kantong bungkusan daging qurban yang akan kami bagikan nanti langsung ke rumah masayarakat," kata panitia kurban, Oka Muhammad Uslim kepada Tribun Medan, Selasa (20/7/2021).

Dia menjelaskan selain ke rumah-rumah, warga juga ada yang ambil ke sini langsung dengan cara take away.

Adapun jumlah hewan yang akan disembelih sebanyak 7 ekor lembu dengan bobot 70 sampai 80 kilo per ekor.

Seorang warga, Abdul menjelaskan dipercayakan hari Raya Idul Adha ini serupa dengan hari sebelumnya. Hanya saja bedanya ada protokol kesehatan yang harus dijaga.

"Ya pastinya kita harus jaga jarak dan pakai masker biar engga ada yang terpapar Covid-19," sebut Abdul.

Abdul pun mengungkapkan meski di masa pandemi, ia bersama keluarganya tidak merasa makna perayaan Idul Adha berkurang.

Sebab, Salat Ied tetap dijalaninya dengan lancar dan tetap mendapatkan daging kurban.

"Ini kami habis ambil kurban langsung ke rumah. Menikmati hari Idul Adha ini dengan tentram dan damai," tutup.

Amatan Tribun Medan, terlihat beberapa panitia mulai sibuk melakukan pemotongan kepada hewan kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat.

Terdengar seorang panitia mengucapkan Takbir ketika saat sedang hewan lembu mau disembelih.

Selain itu, terlihat sebagian masjid yang berada di lokasi tersebut langsung melakukan penyembelihan di hari Raya Idul Adha 1442 H.

(cr8/tribun-medan.com)