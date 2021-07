Bulog Sumut Salurkan Bansos Beras ke 952 Ribu Warga

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perum Bulog Sumut akan segera menyalurkan bansos berupa beras kepada masyarakat terdampak PPKM Darurat.

"Ada bantuan sosial PPKM itu secara nasional. Kalau untuk Sumut ada jatah sebanyak 952 ribuan PKM di seluruh kabupaten/kota," ungkap Pimpinan Perum Bulog Sumut Arif Mandu, Rabu (21/7).

Dikatakan Arif, Perum Bulog akan melakukan rapat bersama dengan Gubernur, Wali Kota dan Bupati se-Sumut, Dinas Sosial se-Sumut pada hari ini, Kamis (22/7). "Kemungkinan setelah rapat ini kita akan launching di Sumut," ujarnya.

Untuk penyaluran bansos ini, ada 8 kantor cabang Bulog yang terdiri dari 34 kabupaten dan kota dengan rincian untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 523.348 Kpm dengan total 5.233.480 kg beras.

Sementara untuk penerima dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 429.183 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah 4.291.830 kg beras. Sehingga, total penerima bansos berjumlah 952.531 Kpm yang akan disalurkan sebanyak 9.525.310 kg beras berjenis beras medium.

Dikatakan Arif, dalam penyaluran beras ini, Bulog akan bekerjasama dengan PT Pos untuk penyaluran yang ditargetkan akan selesai dalam waktu 30 hari.

"Nanti PT Pos akan menjadi transporter. PT Pos akan ambil beras di Bulog, nanti dia akan mengantar ke Kpm dengan masing-masing sebanyak 10 kg beras per KPM," ujarnya.

Berdasarkan penyaluran bansos ini, Kabupaten Langkat menjadi penerima terbesar dengan jumlah penerima 103.816 KPM dengan total 1.038.160 kg beras.

Sementara itu, Kota Medan menjadi kota kedua penerima terbesar dengan jumlah penerima 88.956 KPM dengan jumlah 889.560 kg.

Disebutkan Arif, pembagian Bansos beras ini nantinya akan dibagikan sesuai dengan data dari Dinas Sosial di setiap kabupaten/kota se-Sumut, sehingga data ini diharapkan dapat secara valid hingga penyaluran dapat berjalan lancar.

"Data dari Kemensos yang udah ada dari Dinas Sosial. Jadi by name and by address dari Kemensos," sebutnya.

Arif berharap bantuan dari Perum Bulog berupa beras dapat bermanfaat bagi masyakarat yang terkena dampak PPKM Darurat.

‘Semoga masyarakat terbantu dengan ada pembagian ini di tengah PPKM darurat dan semoga cepat terbagi ke seluruh masyarakat sesuai data yang ada," pungkasnya.