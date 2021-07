Harga Kelapa Sawit Meroket, Pekan Ini Disbun Sumut Patok Harga Rp 2.527 Per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Sumut semakin meroket. Berdasarkan catatan dari Dinas Perkebunan Sumatra Utara, harga TBS kelapa sawit untuk periode 21-27 Juli 2021 untuk umur 10-20 tahun berada di harga Rp2.527 per kg.

Harga TBS kelapa sawit ini meningkat sebesar Rp111 dibandingkan periode 14-20 Juli 2021 sebesar Rp 2.416 per kg.

Penetapan harga pekan ini berdasarkan hasil Rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumut yang dilaksanaan pada Rabu (21/7/2021) di Aula Dinas perkebunan Provinsi Sumut.

“Harga ini diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar,” kata Ketua Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sumut Ponten Naibaho, Rabu (21/7/2021).

Harga TBS pekan ini kembali berjaya setelah dua bulan mengalami naik turun harga. Sebelumnya, pencapaian harga tertinggi TBS tercatat mencapai Rp.2.534 pada periode 25 Mei- 1 Juni 2021.

Bila Dibandingkan dengan harga TBS pekan keempat Juli 2020, tepatnya periode 22-28 Juli 2020, harga TBS di Sumut meningkat 30 persen dari Rp 1.809.

Secara rinci, harga TBS umur tiga tahun pada pekan ini dijual dengan harga Rp 1.964 per kg, umur empat tahun Rp 2.148 per kg, umur lima tahun Rp 2.267 per kg, umur enam tahun Rp2.330 per kg, umur tujuh tahun Rp 2.354 per kg, umur delapan tahun Rp 2.414 per kg, umur 9 tahun Rp 2.462 per kg.

Selanjutnya, harga TBS berumur 10 hingga 20 tahun dijual seharga Rp 2.527 per kg, umur 21 tahun Rp 2.521 per kg, umur 22 tahun Rp 2.486 per kg, umur 23 tahun Rp 2.460 per kg, umur 24 tahun Rp 2.374 per kg, dan umur 25 tahun Rp 2.297 per kg.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumut menetapkan harga crude palm oil (CPO) pekan ini dibandrol seharga Rp11.316 per kg. Harga ini meningkat sebesar Rp566 dibandingkan pekan sebelumnya.

Sementara, harga kernel lokal melemah sebesar Rp 13 menjadi Rp 6.460 per kg dari Rp 6.473 pada pekan sebelumnya.