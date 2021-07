Terlihat Jelas Tato Amanda Manopo di Bawah Ketiak, Tubuh Andin Ikatan Cinta Disorot: Gambar Pistol

TRIBUN-MEDAN.com - Bentuk tato Amanda Manopo di tubuhnya terlihat jelas, gaya seksi pemeran Andin di Ikatan Cinta ramai disorot.

Meski tak terlalu besar, namun posisi tato di tubuh Amanda Manopo terlihat jelas.

Hal ini baru terungkap kala belakangan Amanda Manopo menjalani pemotretan dengan busana terbuka.

Melansir akun fansbase Amanda Manopo @amandamanopofanpage terlihat pemeran Andin itu sedang melakukan sesi pemotretan iklan.

Amanda Manopo tampil sangat berbeda dari karakternya sebagai Andin di Ikatan Cinta.

Penampilan Amanda Manopo saat itu tampak seksi dengan tanktop halter neck warna putih yang memamerkan pundak mulus dan perut ratanya.

Amanda Manopo pun memamerkan senyum menawan dari bibirnya.

Kecantikan Amanda Manopo membuat netizen terbius dan gagal fokus.

Selain itu, ada juga video yang menampilkan momen serupa.

'Manda it's unbelievable how stunning she is @amandamanopo,' tulis akun itu Minggu, (20/6/2021).