Kabar Duka dari Vokalis Geisha, Sang Ayah Pergi Untuk Selamanya, Sempat Dirawat Karena Covid-19

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan. Kali ini berita duka itu disampaikan oleh Vokalis Geisha, Regina Peotiray, yakni Reggy Poetiray.

Sang ayah meninggal dunia pada Rabu (21/7/2021).

Doilansir dari GridPop.ID, mendiang Reggy Poetiray menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Hermina Bekasi.

Perwakilan Regina Poetiray dari Musica Studios, Ofis membenarkan kabar duka tersebut.

Vokalis Geisha Regina Poetiray (Instagram)

Menurut keterangan Ofis, beberapa waktu lalu ayahanda Regina sempat tepapar covid-19, walaupun telah dinyatakan negatif sebelum meninggal dunia.

“Terakhir chat dengan Almarhum beberapa hari lalu. Kemarin sih hasilnya sudah negatif,"

"Namun Tuhan berkehendak lain. Semoga beliau tenang di sana,” kata Ofis berdasarkan pesan yang diterima Grid.ID, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Keluarga Tora Sudiro Berduka, Sampai Luapkan Amarah, Sang Istri Yakin Dityo Sembuh dari Covid

Dalam sebuah unggahan Instagram, Regina Poetiray juga turut menyampaikan kabar dukanya.

Tabah dengan takdir yang diberikan Tuhan, Regina mengungkapkan rasa bangganya akan sosok ayah.

“All is well. I love you so much, papa! No words can describe how blessed I am to have a great dad like you."