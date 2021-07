KAKAK Jessica Iskandar Berkabar Bahagia, Wartakan Vanessa Lima Sudah Hamil

TRIBUN MEDAN - Kebahagiaan datang dari Erick Iskandar yang baru saja mengumumkan kehamilan sang istri, Vanessa Lima.

Kabar tersebut disampaikan kakak Jessica Iskandar melalui unggahan Instagramnya, Selasa 20 Juli 2021.

Erick dan Vanessa menunjukkan hasil test pack dengan garis dua.

Pada potret yang lain terlihat baby bump Vanessa Lima seperti dikutip dari Tribun Style pada Kamis (22/7/2021)

Erick Iskandar begitu antusias menantikan statusnya yang akan menjadi ayah.

Kakak Jessica Iskandar, Erick Iskandar mengumumkan kehamilan istrinya (Instagram @erickbanaiskandar)

"Our gift from God is coming soon!

Can anyone guess if it's a handsome baby boy or a gorgeous baby girl?" tulis Erick.

(Hadiah kita dari Tuhan akan segera hadir.

Dapatkan kalian menebak apakah dia bayi laki-laki yang tampan atau bayi perempuan yang mempesona?)

Selama ini Erick cenderung menutup kehidupan pribadinya, termasuk soal rumah tangganya.

Pria 34 tahun itu sempat memamerkan pas foto pernikahan pada 12 Juni 2021 lalu.