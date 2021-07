Pasokan dari Daerah Sentra Mulai Masuk, Harga Cabai dan Daging Sapi di Sumut Mulai Turun

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sumatera Utara, Barita Sihite mengutarakan harga komoditi mulai hari ini kembali turun sebab pasokan dari daerah sentra sudah mulai masuk.

"Hari ini terjadi penurunan di beberapa komoditi seperti harga komoditi cabai yakni cabai merah turun 3.1 persen dan cabai rawit hijau 1.4 persen, hal ini disebabkan stok yang sudah mulai masuk," kata Sihite, Kamis (22/7/2021).

Ditambahkannya harga daging sapi murni juga ikut turun sebesar 4.1 persen karena permintaan masyarakat turun.

Ia mengutarakan harga cabai merah di rata-rata kota (Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Siantar, dan Padang Sidimpuan) berkisar Rp 35.889 per kilogram.

"Untuk harga tertinggi Rp 48 ribu per kilogram di Nias Utara dan harga terendah di Tebingtinggi Rp 31 ribu per kilogram," ujar Barita.

Sementara itu harga cabai rawit rata-rata kota IHK Rp 44.400 per kilogram. Harga tertinggi Rp 50 ribu di Nias Utara dan harga terendah di Padanglawas Rp 30 ribu per kilogram.

Kemudian untuk harga daging sapi murni rata-rata Rp 125.208 per kilogram. Harga tertinggi Rp 140 ribu per kilogram di Sibolga dan harga terendah di Medan Rp 100.833 per kilogram.

Di samping itu, Sihite menyebutkan komoditi yang harganya masih relatif tinggi adalah daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

"Hari ini juga harga komoditi daging dan telur ayam broiler naik 4 persen dan pantauan harga ini relatif stabil begitu halnya dengan harga bawang merah naik 1.9 persen," ujar Barita.

Terkait hal ini, untuk harga daging ayam broiler rata-rata kota Rp 30.450 per kilogram dan harga telur ayam broiler Rp 24.450 per kilogram.

Kalau untuk harga bawang merah rata-rata Rp 29.400 per kilogram.

"Di kota-kita besar pantauan kenaikan harga ini masih relatif stabil dan harga tertinggi terhadap kenaikan komoditi ini ada di Kabupaten Humbahas, Padanglawas, dan kota-kota di Pulau Nias," tutupnya. (cr20/tribun-medan.com)