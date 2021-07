Profil Atika Azmi Utammi Nasution, Wakil Bupati Perempuan Termuda Se-Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Setelah pertarungan panjang di Pilkada Serentak 2020 dan Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan HM Jakfar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Keduanya dilantik oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Kamis (22/7/2021). Selain Jakfar-Atika, turut dilantik Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Edimin-Ahmad Padly Tanjung.

Dengan pelantikan ini, sosok Atika Azmi Utammi Nasution tercatat sebagai wakil bupati termuda perempuan se-Indonesia.

Ya, Atika Nasution masih berusia 27 tahun saat dilantik sebagai Wabup Madina.

Adapun rekor wabup bupati termuda saat ini masih dipegang oleh Mochamad Nur Arifin alias Gus Ipin. Saat dilantik sebagai Wakil Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Februari 2016 silam, Gus Ipin masih berusia 25 tahun. Dia lahir di Surabaya, 7 April 1990.

Baca juga: Lantik Bupati Madina dan Bupati Labusel Terpilih, Gubernur Edy Ingatkan Jangan Hanya Akur Tiga Bulan

Baca juga: MK Tolak Permohonan Dahlan-Aswin, Rekapitulasi Suara Hasil PSU di Madina Sah

Sosok Atika

Wabup Atika Nasution lahir di Kotanopan, Madina pada 1 Desember 1993.

Ia juga disebut sebagai wakil bupati perempuan lajang pertama di Indonesia, karena status Atika kini yang belum menikah.

”Iya benar, jadi wakil bupati perempuan termuda dan dari seluruh jabatan bupati atau wali kota perempuan yang masih lajang itu baru saya pertama, di seluruh Indonesia” ungkap Atika kepada wartawan usai penetapan dirinya sebagai wakil bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina, beberapa waktu lalu.

Baca juga: JEJAK Kasus Si Raja Kayu Sumatra Adelin Lis, Pembalak Hutan Madina Sumut, Lihai dan Licin

Atika terpilih bersama bupati terpilih Ja'far Sukhairi Nasution politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Madina.

Perempuan lulusan Master of Finance dari University of New South Wales Australia pada 2017 ini memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan terjun ke dunia politik dengan tujuan untuk membangun kampung halaman.