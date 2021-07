Amanda Manopo Ungkap Kondisi Terkini Sang Ibunda, Sebut Ada Penggumpalan Darah di Otak

Kolase Instagram amandamanopo via TribunnewsBogor.com

TRIBUN-MEDAN.com - Amanda Manopo menghilang dari sinetron Ikatan Cinta.

Karena perhatiannya tercurah dengan sakit sang ibunda.

Bahkan ibunda Amanda Manopo sekarang dirawat di rumah sakit.

Untuk mengabarkan ibunya sakit, Amanda sempat melakukan live IG.

Dilansir dari akun fanbase @mandaskatic.id, Manda baru saja melakukan video call bersama dengan penggemarnya.

"Aku mau Mami selalu sehat, selalu diberikan perlindungan dan bisa menjalani aktivitas dan bisa selalu sama Dadi. Karena kasihan nanti kalau Dadi sendirian, kalau tanpa ada Mami," ujarnya.

"Makasih buat semuanya yang udah ngedoain. Bingung aku tuh pada baik-baik banget. Jangan baik-baik banget apa, gue aja kagak baik," lanjutnya lagi.

"Nanti aku akan kabarin update perkembangannya. Yang pasti sekarang Mami masih ada di rumah sakit Premier Bintaro. Mungkin akan dirujuk ke rumah sakit Mitra Keluarga kalau nggak salah. Karena di sana penanganannya ada ICU dan ada ventilatornya, jadi kalau ada something happen with my mom, langsung bisa ditindak lanjutin,"

"Karena ada penggumpalan darah dibagian otaknya," ujar Manda dan video pun terputus.

Dengan adanya hal ini mungkin beberapa episode sinetron Ikatan Cinta, Amanda tak akan ikut tampil.