INILAH Pesan WA Paola Tobing dan Gading Marten, Menimbulkan Reaksi Ariel Tatum dan Anya Geraldine

TRIBUN-MEDAN.COM - Munculnya kabar Gading Marten akan rujuk dengan Gisella Anastasia, mencuat dua wanita artis cantik yang tengah dibahas warganet di media sosial.

Kedua artis cantik tersebut ialah Paola Tobing atau Paola Serena Novelli Tobing dan Ariel Tatum.

Bahkan, baru-baru ini lagi heboh soal isi pesan WhatsApp (WA) antara Paola Tobing dan Gading Marten hingga menimbulkan reaksi Ariel Tatum dan Anya Geraldine.

Ia turut memberikan respon pada kolom komentar unggahan Paola di Instagram, Rabu (14/7/2021).

Papa Gempita Nora Marten terungkap mengirimkan sebuah gambar bulan sabit untuk Paola Tobing.

Postingan Gading Marten (insta story @gadiiing)

Ada pesan romantisnya seperti berikut ini.

“Tuh bulannya smile :), “ papar Gading Marten.

Postingan Paola Tobing (instagram @paola.serena)

Dapat kiriman pesan romantis dari Gading, Paola pun menyampaikan perasaannya.

Seperti yang ia curahkan dalam postingan Instagram demikian itu.

“She said, My darling, You do not have to be whole, In order to shine (Dia berkata, sayangku, kamu tidak harus utuh untuk bersinar)” tulisnya.