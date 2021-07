JADWAL Siaran Langsung Bola Olimpiade Tokyo, Argentina vs Mesir, Jerman vs Arab Saudi

Lachlan Wales (tengah) dari Australia berlari dengan bola melewati gelandang Argentina Alexis Mac Allister selama pertandingan sepak bola putaran pertama grup C putra Olimpiade Tokyo 2020 antara Argentina dan Australia di Sapporo Dome di Sapporo pada 22 Juli 2021.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung sepak bola pria Olimpiade Tokyo 2021 matchday ke-2 akan menyajikan duel termasuk laga Argentina vs Mesir, Jerman vs Arab Saudi dan Prancis vs Afrika Selatan.

Saksikan siaran langsungnya di TVRI, Indosiar dan TV Online Vidio.com.

Tiga negara dengan sejarah sepak bola yang mentereng, Jerman, Argentina dan Prancis menderita kekalahan di matchday 1 penyisihan grup cabor sepak bola putra Olimpiade Tokyo, Kamis 22 Juli 2021.

Jerman kalah atas Brazil 2-4, Prancis dipermalukan Meksiko 1-4 dan lebih tragis lagi Argentina kalah dua gol tanpa balas menghadapi Australia.

Menghadapi matchday 2, Minggu 25 Juli 2021 mendatang, tentu saja ketiga tim ini akan tampil habis-habisan untuk menjaga peluang lolos perempat final.

Di laga kedua penyisihan grup, Jerman menghadapi Arab Saudi, Argentina kontra Mesir dan Prancis versus Afrika Selatan.

Baca juga: UPDATE Bursa Transfer Juventus - Ronaldo Ditendang, Icardi Datang, 4 Pemain jangan Disentuh

REKAP Hasil Bola Olimpiade Tokyo 2021 Tadi Malam Penuh Kejutan, Perancis dan Argentina Tumbang

Hasil Kamis 22 Juli 2021 (Matchday 1)

* Jepang Vs Afrika Selatan (1-0)

* Meksiko Vs Prancis (4-1)