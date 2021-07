Kabar Terbaru Suami Tasya Kamila, Sembuh dari Kanker, Ungkap Jasa Orang di Sekelilingnya

TRIBUN-MEDAN.com - Tasya Kamila dan sang suami Randi Bachtiar membagikan kabar bahagia.

Sang suami yang sempat divonis kanker limfoma hodgkin atau kanker getah bening stadium 2 kini sembuh total.

Hal itu disampaikan Randi melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (23/7/2021).

"Alhamdulillah, I’m extremely grateful to annouce that I am FREE FROM CANCER. Laa hawla wa laa quwwata illa bilah. Sungguh Allah SWT Maha Penyembuh. Being told by the doctor that I survived cancer was such a relief. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah," tulisnya.

Randi mengatakan selama berjuang sembuh dari kanker, ia sangat bersyukur memiliki orang-orang yang selalu mendukungnya.

Suami Tasya Kamila, Randi Bachtiar idap kanker stadium 2 (Kolase Sripoku.com/Instagram)

"My battle with cancer was an adventure, with its ups and downs. Gw sangat2 bersyukur atas keluarga dan sahabat2 yang selalu support dan tulus memberikan perhatian dan energi di sepanjang perjuangan gw ini," tulisnya.

Ayah satu orang anak itu mengucapkan terimakasih untuk sang istri yang memberikan semangat bagi Randi untuk bisa sembuh.

"Terimakasih buat @tasyakamila yang selalu ada disampingku, menjaga semangatku, pelajarin semua hal soal cancer dan treatmentnya, perhatiin dan penuhin segala kebutuhan terutama nutrisi buat aku," tulisnya.

Baca juga: Tasya Kamila Stres saat Suami Divonis Kanker, Rambut Rontok hingga Terpaksa Jalani Pengobatan

Ia pun mengucapkan terimakasih untuk keluarganya.

"Makasih buat bapak @andiwb2000 ibu @ramabakar yang memastikan randi mendapatkan treatment terbaik, dan terutama buat doa dan keikhlasan bapak dan ibu untuk kesembuhan Randi," tulisnya.