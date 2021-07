CERITA Suami Suzanna, Clift Sangra Takut Awal Bertemu Bayangin Ratu Horor

TRIBUN-MEDAN.com - Clift Sangra tak langsung jatuh cinta awal bertemu dengan Suzanna.

Dia malah takut membayangkan si ratu horor nan cantik tersebut.

Suami mendiang Suzanna ini menceritakan bagaimana pertemuan pertamanya dengan sang istri.

Aura kecantikan Suzanna pun sangat terpancar, hingga ada banyak lelaki yang menyukainya saat itu.

Clift Sangra salah satunya.

Suzanna (dok pribadi suzanna)

Suzanna diketahui merupakan seorang bintang film horor yang terkenal pada eranya.

Clift Sangra pertama kali bertemu dengan Suzanna saat keduanya bermain di satu film yang sama berjudul 'Sangkuriang'.

Sosok suami suzanna, kelahiran tahun 1965 itu langsung jatuh cinta ada pandangan pertama begitu melihat sosok Suzanna.

Clift Sangra dan Suzanna (Dok Pribadi Clift Sangra dan Suzanna)

"Iya, (ketemu) di Sangkuriang, (love at the first sight) iya," tutur Clift, dikutip dari Youtube Ivan Gunawan, Kamis (17/6/2021).

Awalnya Clift Sangra mengatakan bahwa dirinya sempat ketakutan dibuat oleh Suzanna.