KABAR DUKA dari Vincent Rompies, Ayahanda Meninggal Dini Hari Tadi, Desta Ucap Belasungkawa

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar duka datang dari kakak beradik musisi, Vincent Rompies dan Cliff Rompies, yang baru saja kehilangan ayah kandungnya.

Jan Rompies, ayahanda Vincent Rompies dan Cliff Rompies meninggal dunia yang diketahui dari instagram sang artis, Sabtu (24/7/2021).

Cliff Rompies lewat akun instagramnya @dr.iyeb mengumumkan kabar duka ayahandanya meninggal dunia dalam instastorynya.

"Telah berpulang ke rumah Bapa Daddy, opa kami tercinta Jan Rompies pada Sabtu 24 Juli 2021 pukul 01.30 WIB," tulis Cliff Rompies dalam mengunggah foto Jan Rompies, ayahnya di instagram story.

"Selamat jalan ke rumah bapa yang kudus," tambahnya.

Sementara itu, di akun instagramnya, Vincent Rompies hanya mengunggah instastory cover lagu Burn Me Down By The River - Bee Gees.

"(Emote cium) Jan Rompies (emote kepalan tangan)," tulis Vincent Rompies.

Kabar duka meninggalnya ayah dari Cliff dan Vincent seakan dibenarkan oleh sahabat mereka, Desta Mahendra lewat unggahan di instagram storynya.

"Selamat jalan om @janrompies ajak karaoke papah ku disana ya om," tulis Desta di akun @desta80s.

"Dad udah gak sakit lagi @dr.iyeb @vincentrompies @haedy_dot @fabianlrompies," tulis Desta lagi.

Namun, hingga berita ini diturunkan, tim Warta Kota sedang mencari konfirmasi kepada Cliff Rompies dan Vincent Rompies terkait kabar meninggalnya ayah mereka.

Cliff Rompies dan Vincent Rompies, serta manajer atau teman-teman dekatnya belum mau memberikan keterangan lebih lanjut, terkait meninggalnya Jan Rompies.

