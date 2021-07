Randi Bachtiar Sembuh, Tasya Kamila Ungkap Perjuangan Suami Hingga Dinyatakan Bebas Kanker. 

TRIBUN-MEDAN.com – Kabar gembira datang dari Randi Bachtiar yang sembuh dari penyakit yang dideritanya selama ini.

Diketahui, Randi divonis memiliki kanker kelenjar getah bening.

Randi Bachtiar pun harus berjuang agar sembuh dari penyakit yang mematikan itu.

Kini sang istri Tasya Kamila membagikan kabar bahagia terkait kondisi kesehatan Randi Bachtiar.

Tasya membagikan kondisi sang suami yang menybut bahwa Randi Bachtiar sudah sembuh dari penyakitnya.

Tasya menuliskan melalui laman Instagram-nya, @tasyakamila jika Randi kini telah bebas dari kanker.

Baca juga: Tasya Kamila Stres saat Suami Divonis Kanker, Rambut Rontok hingga Terpaksa Jalani Pengobatan

Baca juga: Kabar Terbaru Suami Tasya Kamila, Sembuh dari Kanker, Ungkap Jasa Orang di Sekelilingnya

Amidst the somber news we receive everyday in this testing time, today, we’d like to share a good news to you!

Alhamdulillah, segala puji setinggi2nya kepada Allah SWT. After going through surgery, chemo, and radiotherapy

@randibachtiar’s battle with Hodgkin Lymphoma has come to its result. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Randi is officially Cancer-FREE!!!!!."

(Di tengah berita suram yang kami terima setiap hari, di masa ujian ini, hari ini kami ingin membagikan kabar baik kepada kamu!